Оккупанты жалуются, что хотят вернуться живыми домой, а не медалей Путина

СБУ продолжает публиковать перехваты разговоров боевиков с их семьями.

Российские оккупанты жалуются семьям в РФ, что находясь на войне в Украине, мечтают только о скорейшем возвращении домой. Пока их близкие пытаются воодушевить придуманными Путиным медалями, те раскрывают правду об ужасах войны. Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват разговора боевика с семьей.

Солдат рассказывает, как они живут в земле из-за давления украинских защитников, отчего он уже устал.

"Я приеду – могу на кладбище работать. Живем в земли. Живу 2 метра под земле," - заявляет россиянин.

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Избранница боевика заявила, что Путин подписал указ, из-за которого мужчина получит "ветерана спецоперации". Однако солдату это не нужно, так как его единственное желание - поскорее уехать из Украины.

"Ветеран? Еб*л я все эти медали! Нам тут медалей наобещали: "Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги", а я говорю: "Идите вы все, нах*й! Везите меня домой! Мне, нах*й нужны ваши медали," - заявил рашист.

Друг россиянина иронично спросил у армейца, а что тогда должен был дать ему президент - машину "Майбах" или что. На что солдат ответил, что ему все равно. Жалуется, что из-за постоянных звуков боевых действий у него "поехала кукуха".

"На новый год – никаких салютов! Я на каждый шорох реагирую! Что-то пролетает – сразу прячусь. Я любого шороха боюсь!" - заявил солдат ВС РФ.

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Также в телефонном разговоре они подняли тему переговоров. Боевик выразил надежду, что Украина и РФ подпишут мирное соглашение как можно скорее, на что ему друзья зачитали новости о Кадырове, который не признает полезность переговоров.

Ранее мы писали, что случилось с гостомельским аэропортом, на котором стояла "Мрия" и другие самолеты "Антонова". Оккупанты разрушили самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225 "Мрія". Также полностью разбиты диспетчерская башня и административное здание.