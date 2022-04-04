У Пескова на данный момент нет графика продолжения украинско-российских переговоров.

В Кремле пока не знают, когда продолжатся переговоры с Украиной по вопросу вывода российских оккупационных войск с украинской земли. Такое заявление сегодня, 4 апреля, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, у него на данный момент нет графика продолжения украинско-российских переговоров.

Напомним, первый раунд переговоров Украины и России по вопросу вывода российских оккупационных войск состоялся в конце февраля. С тех пор прошло еще несколько раундов переговоров. Стороны пока еще ни о чем конкретно не договорились.

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Украина настаивает, что перед подписанием мирного договора Россия должна вывести войска на свою территорию. Указывается, что войска РФ должны быть отведены на границы, существовавшие хотя бы по состоянию на 23 февраля 2022 года. При этом утверждается, что вопрос ОРДЛО и Крыма должен быть решен на всеукраинском референдуме.

Напомним, российские оккупанты начали активно выходить из Сумской области. Для прикрытия отступления они создают заслоны.

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