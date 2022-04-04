У Путина отвергли причастность к "Бучанской резне"

Кремль уверен, что материалы из Бучи были сфальсифицированы

Кремль отрицает причастность российских войск к казням гражданского населения в Буче и других оккупированных городах. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

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По его словам, в опубликованных Украиной материалах якобы имеются признаки "видеоподлога", поэтому информация о российских преступлениях в Буче "должна быть подвергнута серьезному сомнению".

"Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений. Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне", - заявил Песков.

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Он отметил, что Россия уже пыталась инициировать обсуждение преступлений в Буче на заседании Совета безопасности ООН, однако российская инициатива была заблокирована.

Напомним, в британской разведке заявили, что план Путина включал внесудебные казни в Украине. "Бучанская резня" не была случайностью, она часть плана оккупантов, считают британцы.

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