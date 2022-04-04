Бойцы ВСУ уничтожили технику оккупантов (видео)

Это произошло на севере Украины.

Бойцы ВСУ продолжают уничтожать военную технику российских оккупантов, которые вторглись в Украину 24 февраля. На этот раз украинские артиллеристы уничтожили ангар, в котором было до 40 автомобилей оккупантов, сообщил в Facebook пресс-центр ОТК "Север".

В сообщении говорится, что военная техника оккупантов была уничтожена на севере Украины. Но где конкретно – не уточняется.

Напомним, из-за больших потерь в личном составе российские войска полностью вышли из Киевской и Сумской области. Противник также выходит из Черниговской области, но продолжает активные мероприятия на Донбассе и юге.

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Напомним, российские оккупанты начали активно выходить из Сумской области. Для прикрытия отступления они создают заслоны.

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