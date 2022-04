Британская разведка показала карту боев в Украине

Министерство обороны Великобритании показало новую карту территорий Украины, которые в настоящий момент контролируют российские оккупанты. Карту опубликовали в официальном Twitter оборонного ведомства.

Отмечается, что карта была составлена на основе данных, собранных британскими спецслужбами и отражает ситуацию на 2 апреля. Красным цветом на ней обозначены оккупированные территории, штриховкой – зоны активных боев, где ни одна из сторон не имеет устойчивого контроля.

Как следует из этой карты, к настоящему моменту почти полностью захвачена оккупантами Херсонская область. Кроме того, враг контролирует значительную часть Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

Между тем, в сравнении с предыдущими версиями этой карты, заметно уменьшилась площадь оккупированных территорий на Киевщине и Черниговщине. Активные бои идут в Мариуполе и по всей линии соприкосновения в Донецкой области, а также между Николаевом и Херсоном и к югу от Харькова в районе Изюма.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 April 2022



