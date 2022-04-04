Зеленский побывал в Буче, где оккупанты расстреляли мирных жителей

В Буче российские оккупанты расстреляли несколько сотен мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 апреля, побывал в Буче (Киевская область), в которой российские оккупанты убили несколько сотен мирных жителей.

Глава государства осмотрел уничтоженную военную технику российских оккупантов и пообщался с местными жителями. Он заявил, что российские войска совершают военные преступления и геноцид в Украине.

Напомним, российские оккупационные войска из-за больших потерь вывели свои войска из Киевской области. При отступлении оккупанты минировали территорию и здания.

После того, как оккупанты ушли из Киевщины, в населенных пунктах обнаружили большое количество убитых мирных жителей. Так, в Буче они убили не менее 340 мирных жителей. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что нужно создать международную комиссию по расследованию событий в Буче.

Ранее спикер Еврокомиссии Питер Стано во время брифинга в Брюсселе заявила, что убийства в Киевской области совершили военные РФ.

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Зеленский побывал в Буче / facebook.com/president.gov.ua

Зеленский побывал в Буче / facebook.com/president.gov.ua

Зеленский побывал в Буче / facebook.com/president.gov.ua

Зеленский побывал в Буче / facebook.com/president.gov.ua

Зеленский побывал в Буче / facebook.com/president.gov.ua