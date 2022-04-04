В блокадном Мариуполе осталось около 130 тысяч человек - мэр
В блокадном Мариуполе находятся около 130 тысяч человек. О ситуации в заблокированном портовом городе Донецкой области рассказал мэр Вадим Бойченко на брифинге в Медиацентре "Украина".
Читайте также: РФ нанесла 8 авиаударов по Мариуполю и готовит атаку на Донбасс — ГенштабГородской голова поднял тему эвакуации из Мариуполя. Россияне уничтожили весь коммунальный транспорт города. А те, что пытались доехать до города, е смогли добраться.
"Враг уничтожил все коммунальные автобусы. С 13 марта без режима тишины нам удалось отрыть коридор, чтобы люди хотя бы на автомобилях выехали из города в Бердянск. Сейчас этот маршрут работает, но с перебоями. Коридор из Бердянска в Запорожье также работает, но сложно," - сообщил Бойченко.
Мэр Мариуполя рассказал, что примерно 90 тысяч горожан выехали в Запорожье. В селах вокруг города разместились около 70 тысяч. Бойченко обращается к мировому сообществу за помощью в эвакуации остальных жителей Мариуполя.
"Ни один автобус, который должен доехать до Мариуполя для эвакуации, не доехал. 15 автобусов не пропускают в Васильевке Запорожской области. Я лично свидетель того, как рашисты забирали гумпомощь и потом раздавали ее от имени оккупантов," - подчеркнул политик.
Также Вадим Бойченко рассказал о взятии в плен представителей "Красного Креста" в городе Мангуш 3 апреля.
"Сегодня мы занимаемся их спасением, госпожа вице-премьер Ирина Верещук занимается тем, чтобы их освободить, чтобы они попали на подконтрольную Украине территорию," - отметил мэр.
Ранее мы писали, что мэр Николаева рассказал об очередной обстреле оккупантов. Россияне бросили на город запрещенные кассетные снаряды.