В Мариуполе ОПЗЖ избрала "мэра" и ратифицировала результаты псевдореферендума 2014 года

Запрещенная пророссийская партия насильно привезла местных депутатов на так званное собрание.

Советник действующего мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о проделках местных пророссийских политиках из запрещенной на время военного положения партии "ОПЗЖ". Депутаты, поддерживающие оккупантов, избрали нового "мэра" Константина Иващенко. Также на своем "собрании" изменщики Украины "ратифицировали" результаты псевдореферендума 2014 года.

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Андрющенко отметил, что Иващенко - российский агент. А принятые ими "новшества" означают, что они провозглашают Мариуполь частью сателлита РФ.

"Сегодня в помещении школы №53 представители запрещенной фракции ОПЗЖ собрались и единогласно избрали российского агента Константина Иващенко мэром Мариуполя. Другого коллаборанта - депутата ОПЗЖ Хармишева - избрали секретарем громады. Помимо этого, данное фейковое собрание "ратифицировало результаты референдума 2014", и считают теперь Мариуполь частью сателлита России," - заявил советник украинского мэра Мариуполя.

Также по информации Андрющенко, оккупанты принудительно вывезли местных депутатов других партий на свое "собрание". Оккупантская власть принуждает к сотрудничеству, шантажируя убийством и угрозами близким.

"Мы знаем поименно каждого из реальных коллаборантов и расскажем о каждом позже, чтобы не подставлять под угрозу наших людей. Которые волей судьбы вынуждены делать вид," - подчеркнул Петр Андрющенко.

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