Венедиктова: Худшая ситуация с жертвами на Киевщине - в Бородянке

Весь мир переживает ситуацию со зверскими убийствами украинцев в Буче. Генпрокурор сообщила о неутешительных прогнозах в других городах области.

Украинские защитники освободили город Бородянка Киевской области 1 апреля. Киевская область оказалась полностью свободной от российских оккупантов. Когда украинские военные зашли в города, то увидели немыслимый геноцид украинской нации. Сотни убитых, которые просто лежат на улицах. Подвалы, в которых пытали и зверски убивали. Изнасилованные и мертвые женщины и дети. Город Буча за последние два дня облетел весь мир, а фотографии освобожденного города никого не оставят равнодушными.

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Однако генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телемарафона высказалась об неутешительных прогнозах насчет человеческих жертв на Киевщине. По ее словам, наихудшая ситуация с человеческими жертвами от рук рашистов в области - в Бородянке.

"Можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. И действительно, можем отрабатывать те регионы – Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по человеческим жертвам наихудшая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем еще отдельно говорить о Бородянке. Там есть о чем говорить," - подчеркнула генпрокурор.

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Также Венедиктова добавила, что на пунктах пропуска работают прокуроры, чтобы пострадавшие могли рассказать о пережитом горе.

"Мы работаем над тем, чтобы допросить этих людей, в рамках уголовных производств предоставить им статус потерпевших," - сообщила правоохранительница.

Ранее мы писали, что в Украине находится около 600 военнопленных россиянина. Ирина Верещук сообщает, что согласно международному праву для пленных рашистов необходимо построить специальный лагерь.