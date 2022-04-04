Решение по Мариуполю может появиться в ближайшие часы – Зеленский

В спасении Мариуполя может помочь Турция

В вопросе спасения Мариуполя ответ должен появиться в ближайшие дни или даже часы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами в Буче, пишет "Украинская правда".

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Так, один из журналистов поинтересовался у главы государства, какие есть сценарии по спасению Маируполя, в частности по прорыву российской блокады города.

"В Мариуполе одна из самых сложных ситуаций. Боюсь, что обо всех сценариях я вам не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я и главком в принципе ежедневно", - заявил президент.

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Зеленский отметил, что сейчас обсуждается посредничество Турции в этой миссии.

"Не просто там. Думаю, что в ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого", - сказал Зеленский.

Напомним, по словам мэра, в блокадном Мариуполе осталось около 130 тысяч человек. Бойченко рассказал, что оккупанты взяли в плен представителей "Красного Креста".

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