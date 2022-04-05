Враг готовится возобновить наступление на востоке — Генштаб ВСУ
Войска РФ перегруппировываются для возобновления наступления на востоке. Несмотря на это, личный состав отказывается воевать в Украине, число дезертиров растет. Подробности об обстановке на фронте сообщили в Генштабе ВСУ.
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Так, подразделения врага из Полесья и Северщины продолжают перемещаться. Войска Центрального округа, например, отравят в Белгородскую область и включат в состав наступательных группировок.
В это же время по Беларуси едет много техники, а именно на железнодорожные станции для загрузки в эшелоны. А большая часть самолетов и вертолетов РФ была отправлена из белорусских аэродромов.
В Генштабе говорят, что оккупанты сосредотачивают свои основные усилия на подготовке к возобновлению наступления на Луганскую и Донецку области. Также они продолжают вести огонь по Харькову.
Пытается противник наступать и под Славянском, есть частичный успех. Он продвинулся на 7 км, взяв под контроль населенный пункт Бражковка. Также враг хочет взять под контроль районы Рубежного, Попасной и полностью Мариуполь, который продолжает бомбить.
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По ряду направлений россияне провели неудачное наступление. На некоторых направлениях они обстреливают позиции ВСУ.
На Южнобужском направлении при поддержке артиллерии враг хочет захватить Александровку. Напомнили в Генштабе, и как оккупанты обстреляли Николаев запрещенными кассетными боеприпасами.
Как бы то ни было, захватчики несут потери. У них проблемы с комплектованием и обеспечением своих войск. В это время личный состав деморализован, растет число случаев дезертирства и отказов участвовать в войне против Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в плену около 600 российских военных, для них будут строить спецлагерь.
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