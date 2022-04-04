В Украине в плену около 600 российских военных - Верещук

Министр сообщила, что в стране должны построить для пленных специальный лагерь.

Ирина Верещук рассказала о военнопленных из России, которые находятся на территории Украины. / Офис президента

На сегодняшний момент, на сороковой день полномасштабной войны, в Украине находится примерно 600 российских военных в плену. Об этом рассказала в эфире единого телемарафона министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что для военнопленных необходим специальный лагерь согласно международному праву.

"Когда мы говорим об общей цифре, то их около 600 сейчас. Вы знаете, у нас должен быть построен специальный лагерь в соответствии с международным правом," - отметила министр.

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Ирина Верещук сообщила о сегодняшнем совещании с участием чиновников, на котором обсуждался вопрос о будущем обмене пленных.

"Говорили о том, как заставить Россию допустить Красный Крест до наших пленных, заставить Россию отпустить наших пленных, которые с 2014 года некоторые из них, и так же женщины, находятся на территории Донецкой и Луганской областей," - подчеркнула вице-премьер-министр.

В Украине за 40 дней состоялось два официальных обмена пленными. Верещук рассказала, были ли они равными по количеству. Когда меняли моряков с острова Змеиный, то за 19 пограничников Украина отдала 11 россиян. Также были освобождены 10 военнослужащих.

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1 апреля в Запорожской области прошел второй обмен пленными в формате "86 на 86". Одной из принципиальных позиций украинской стороны было включение 15 женщин-военных к числу освобождаемых из плена.

Ранее мы писали, что глава ОВА сообщил о ситуации в Житомирской области. Виталий Бунечко заявил, что регион полностью освобожден от оккупационных войск в результате постепенного отбрасывания рашистов за ту линию, откуда они пришли.