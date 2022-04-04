Зона оккупации уменьшилась: Британцы показали карту боев в Украине

За последние дни контроль России над украинскими территориями существенно сократился

Министерство обороны Великобритании опубликовало новую карту, которая отражает ситуацию на фронте российско-украинской войны. Карта появилась в официальном Twitter британского оборонного ведомства.

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"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается. На приведенной ниже карте представлены последние данные военной разведки о ситуации в Украине на 4 апреля 2022 года", - говорится в аннотации.

Красным цветом на британской карте закрашены территории, которые находятся под российской оккупацией, штриховкой – зоны активных боев.

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Как видно по карте, за последние дни российские войска полностью ушли из Житомирской, Киевской и Черниговской областей. Также заметно сократилась площадь оккупированных территорий в Сумской области. В то же время на остальных направлениях существенных изменений не произошло. Россияне продолжают контролировать почти всю Херсонщину, а также значительную часть Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Активные бои идут в Мариуполе и по всей линии соприкосновения в Донецкой области, а также между Николаевом и Херсоном и к югу от Харькова в районе Изюма.

Карта от 3 апреля:

twitter.com/defencehq

Карта от 4 апреля:

twitter.com/defencehq

Напомним, граница с РФ в Сумской области под контролем ВСУ. А вчера, 3 апреля, под контроль был взять участок границы с Беларусью.

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