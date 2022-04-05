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В Попасной и Рубежном идут уличные бои - глава ОВА

4 апреля российские войска и пророссийские боевики атаковали в районе Новотошкивского, Нижнего, Попасной и Рубежного.
 |  Автор: Виталий Кулак
В Попасной и Рубежном идут уличные бои - глава ОВА
Иллюстративное фото / gp.gov.ua

В Луганской области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами, которые пытаются захватить Попасную и Рубежное. Сейчас в этих населенных пунктах ведутся уличные бои, сообщил в своем Telegram-канале председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, в понедельник, 4 апреля, российские войска и пророссийские боевики атаковали в районе Новотошкивского, Нижнего, Попасной и Рубежного. Однако, украинские бойцы успешно отбили их атаки.

Гайдай подчеркнул, что оккупанты в Луганской области продолжают обстреливать населенные пункты, в результате чего уничтожаются жилые дома и гибнут мирные граждане.

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Межу тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска готовятся к новому штурму позиций ВСУ в Донецкой и Луганской областях. Для этого они наращивают свою группировку.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска обстреляли Николаев запрещенными кассетными боеприпасами.

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