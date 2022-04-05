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На восстановление Мариуполя нужно более 11 млрд долларов - мэр

Вадим Бойченко считает, что на восстановление Мариуполя нужно брать деньги из заблокированных из-за санкций счетов граждан РФ.
 |  Автор: Виталий Кулак
На восстановление Мариуполя нужно более 11 млрд долларов - мэр
Иллюстративное фото / t.me/mariupolrada

На восстановление разрушенного российскими войсками Мариуполя после победы Украины в войне нужно будет выделить около 11,5 млрд долларов. Такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал городской голова Вадим Бойченко.

Он считает, что на восстановление Мариуполя нужно брать деньги из заблокированных из-за санкций счетов граждан РФ.

Напомним, что уже больше месяца продолжается оборона Мариуполя бойцами ВСУ и Сил территориальной обороны. Российским оккупантам и пророссийским боевикам удалось окружить город и занять его пригороды, однако центральные районы до сих пор защищают украинские бойцы.

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Российские оккупанты обстреливают Мариуполь, мешая эвакуации мирных жителей. На данный момент в городе осталось еще около 130 000 мирных жителей.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска обстреляли Николаев запрещенными кассетными боеприпасами.

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