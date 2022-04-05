Появились фото из освобожденной Зоны ЧАЭС

На территории зоны видны следы боев, а в служебных помещениях – следы российского погрома

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС показало, в каком виде оставили объекты зоны после себя российские оккупанты.

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Отмечается, что на территории зоны и в прилегающих к ней районах велись активные бои. К тому же значительная часть зоны на месяц с лишним оказалась под российской оккупацией.

"К сожалению, уже сейчас констатируем, что горькие потери среди персонала есть, но об этом мы напишем отдельно, когда можно будет проверить состояние каждого человека, из почти 6 000 работающих на предприятиях ГАЗО", — говорится в сообщении.

Также в рамках первой поездки в освобожденную Зону ЧАЭС руководство ГАЗО запечатлело на фото последствия "русского мира".

Напомним, в Харьковской области, где продолжаются ожесточенные бои, ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники и большое количество самих оккупантов. Фотографии этого разгрома показала 93-я ОМБр "Холодный Яр".

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