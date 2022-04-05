"Хотим показать масштаб": Опубликованы фото разгрома врага под Харьковом

ВСУ решили показать масштабы потерь россиян в бою за одно из сел на Слобожанщине

В Харьковской области, где продолжаются ожесточенные бои, ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники и большое количество самих оккупантов. Фотографии этого разгрома показала 93-я ОМБр "Холодный Яр".

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"Разбитая российская техника в одном из освобожденных сел на юге Харьковщины. Обычно мы публикуем немного фотографий в одном сообщении, но сейчас хотим показать масштабы потерь оккупантов. Ведь это результаты нашей работы только в одном небольшом населенном пункте", — рассказали в бригаде.

К данному сообщению пресс-служба бригады прикрепила почти полсотни фотографий, на которых запечатлен масштаб потерь российских оккупантов. На снимках видно, что ВСУ уничтожили большое количество грузовиков различного назначения, танки, бронетранспортеры, огнеметные установки "Солнцепек", самоходные установки ПВО, буксируемые пушки и другую технику.

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Отметим, что некоторые из запечатленных на этих снимках машин ранее уже фигурировали в сообщениях об освобождении села Гусаровка под Балаклеей на Харьковщине от 27 марта. По данным ВСУ, в том бою противник потерял не менее сотни солдат и около 60 единиц различной техники.

Напомним, согласно последним данным, потери РФ с начала войны составили около 18,5 тыс. солдат и почти 700 танков. А вертолетов и самолетов оккупанты потеряли 134 и 150 единиц соответственно.

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