Глава Николаевской ОВА заявил об информационных атаках на жителей региона

Виталий Ким сообщил, как его ролик месячной давности разгоняют оккупанты.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким записал видеообращение к жителям региона в своем телеграм-канале. Политик сообщил, что россияне устроили информационную атаку с использованием его старого обращения, которое сейчас уже не актуально. Все это делается с целью ввести жителей области в обман.

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Ким сообщил, что оккупанты разгоняют в сети ролик с ним про некие танки. Губернатор подтверждает, что записывал видео еще со своего кабинета, который разрушен вражеской ракетой, месяц назад. Виталий Ким рассказал, что под контролем украинской армии и сколько реально есть техники.

"Мы контролируем заход-выход, мы понимаем, сколько единиц техники. Их там 15-20. Ведутся бои, ни о каких сотнях речи не идет. Команда "захватить Николаев за три дня" - это нагнетание паники. И обстрелы - это для паники," - подчеркнул глава ОВА.

Виталий Ким просит жителей по возможности эвакуироваться из области. Однако одновременно обращается к гражданам с просьбой не паниковать и смотреть на вещи реально, анализируя полученную информацию.

"Не верьте фейкам, анализируйте. И берегите себя," - подытожил Ким.

Ранее мы писали, что рашисты обстреляли один из корпусов университета в Северодонецке. Снаряд разрушил сразу три этажа здания, уничтожена лекционная аудитория. Учебное заведение эвакуировалось в более безопасную область.