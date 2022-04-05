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Глава Николаевской ОВА заявил об информационных атаках на жителей региона

Виталий Ким сообщил, как его ролик месячной давности разгоняют оккупанты.
Глава Николаевской ОВА заявил об информационных атаках на жителей региона
Виталий Ким сообщил о фейке оккупантов с помощью его старого ролика. / Призрак / Телеграм

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким записал видеообращение к жителям региона в своем телеграм-канале. Политик сообщил, что россияне устроили информационную атаку с использованием его старого обращения, которое сейчас уже не актуально. Все это делается с целью ввести жителей области в обман.

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Ким сообщил, что оккупанты разгоняют в сети ролик с ним про некие танки. Губернатор подтверждает, что записывал видео еще со своего кабинета, который разрушен вражеской ракетой, месяц назад. Виталий Ким рассказал, что под контролем украинской армии и сколько реально есть техники.

"Мы контролируем заход-выход, мы понимаем, сколько единиц техники. Их там 15-20. Ведутся бои, ни о каких сотнях речи не идет. Команда "захватить Николаев за три дня" - это нагнетание паники. И обстрелы - это для паники," - подчеркнул глава ОВА.

Виталий Ким просит жителей по возможности эвакуироваться из области. Однако одновременно обращается к гражданам с просьбой не паниковать и смотреть на вещи реально, анализируя полученную информацию.

"Не верьте фейкам, анализируйте. И берегите себя," - подытожил Ким.

Ранее мы писали, что рашисты обстреляли один из корпусов университета в Северодонецке. Снаряд разрушил сразу три этажа здания, уничтожена лекционная аудитория. Учебное заведение эвакуировалось в более безопасную область. 

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