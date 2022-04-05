Зеленский назвал цену силового возвращения Донбасса

Об этом он рассказал во время всеукраинского телемарафона.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если прибегнуть к силовому возвращению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, то могут погибнуть до 50 000 украинских военнослужащих. Об этом он рассказал сегодня, 5 апреля, во время всеукраинского телемарафона.

Зеленский подчеркнул, что не будет прямолинейного силового возвращения ОРДЛО, так как это может обернуться для ВСУ очень большими потерями.

Напомним, российские войска, полномасштабно вторгшиеся в Украину в феврале, и пророссийские боевики уже больше месяца пытаются выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей. Они сумели временно захватить некоторых населенные пункты, но поставленных перед ними целей не добились.

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В Луганской области сейчас идут тяжелые бои с оккупантами в районе Попасной и Рубежного. В Донецкой области российские войска пытаются захватить Мариуполь, однако, их атаки отбивают украинские защитники.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что с Россией нужно продолжать вести переговоры, несмотря на военные преступления российских оккупационных войск, так как нет другого выхода, хотя это и будет вызовом.

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