"Это очень сложно": Зеленский высказался о снятии блокады с Мариуполя

Мариуполь находится в осаде с первых дней войны и до сих пор держится

Вопрос снятия блокады с Мариуполя является очень сложным и не всё в нем подлежит публичному обсуждению. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам в рамках всеукраинского телемарафона.

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"Это очень сложно. Военная деоккупация Мариуполя на сегодня сложна, и парни, которые находятся там, об этом знают. Мы реально на контакте почти ежедневно... Они крепкие, но им очень тяжело", - сказал Зеленский.

При этом глава государства подчеркнул, что сейчас нельзя на камеры озвучивать конкретику о военном сценарии снятия блокады с города.

Напомним, Зеленский назвал цену силового возвращения Донбасса. Об этом он рассказал во время всеукраинского телемарафона.

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