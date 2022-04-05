"Это очень сложно": Зеленский высказался о снятии блокады с Мариуполя
Вопрос снятия блокады с Мариуполя является очень сложным и не всё в нем подлежит публичному обсуждению. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам в рамках всеукраинского телемарафона.
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"Это очень сложно. Военная деоккупация Мариуполя на сегодня сложна, и парни, которые находятся там, об этом знают. Мы реально на контакте почти ежедневно... Они крепкие, но им очень тяжело", - сказал Зеленский.
При этом глава государства подчеркнул, что сейчас нельзя на камеры озвучивать конкретику о военном сценарии снятия блокады с города.
Напомним, Зеленский назвал цену силового возвращения Донбасса. Об этом он рассказал во время всеукраинского телемарафона.
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