Спасатели Черниговщины показали истинное лицо армии оккупантов

Российские боевики с каждым днем все больше показывают свои реальные намерения в Украине - геноцид украинского народа. У врага нет жалости ни к детям, ни к животным.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области опубликовала снимки из освобожденных из-под оккупации территорий. Тела убитых животных, снаряды в гражданских помещениях - все это истинное лицо армии оккупантов.

Спасатели отмечают, что снаряды были найдены в каждом погребе и углу. Убитые домашние коровы и собаки.

"В отличие от нас, людей, животных не чувствуют ненависти к этим существам, которые пришли в нашу Украину только с одной целью. И даже они, эти коровки и собачки, были уничтожены. В этом вся армия России – убивает женщин, детей, животных. Цинично и подло бьет в спину, а затем бежит с награбленным, оставляя гнить даже своих убитых соотечественников," - констатируют реальность спасатели Черниговщины.

Результат прихода "русского мира" на Черниговщину. / ГСЧС / Facebook

Результат прихода "русского мира" на Черниговщину. / ГСЧС / Facebook

Результат прихода "русского мира" на Черниговщину. / ГСЧС / Facebook

Ранее мы писали, что в Рубежном оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой. Из-за действий рашистов жители области в опасности. Глава ОВА Сергей Гайдай просит людей не выходить на улицу, закрыть окна и двери, по возможности надеть противогаз. Кислота может лишить зрения и даже жизни.