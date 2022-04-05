В Рубежном россияне попали в цистерну с азотной кислотой

Жители региона в опасности. Глава ОВА просит людей закрыть окна и не выходить на улицу.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай срочно обратился к жителям Рубежного и близлежащих населенных пунктов. Россияне попали в цистерну с азотной кислотой. Теперь население в химической опасности, губернатор пошагово рассказал, как уберечь себя от попадания кислоты в организм.

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Нельзя выходить из укрытий. Если находитесь дома - нужно закрыть окна и двери. Если есть противогаз, лучше его надеть. Необходимо подготовить влажные маски для лица. Местное воздействие на глаза может грозить тяжелым ранением с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивами, что может привести к потери зрения.

Жителям области грозит опасность. / t.me/luhanskaVTSA

Как азотная кислота действует на человека

Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость. При тяжелых отравлениях – отек легких.

Первая помощь при попадании азотной кислоты

Если азотная кислота попала в глаза, необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут.

При попадании на кожу – пораженную поверхность помыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло.

При проглатывании азотной кислоты необходимо промывание желудка большим количеством воды.

Стоит следить за направлением ветра.

Ранее мы писали, что в Северодонецке уничтожен один из корпусов университета имени Владимира Даля. Снаряд разрушил сразу три этажа здания, а также лекционную аудиторию. Сейчас учебное заведение переехало в более безопасную область для дальнейшего функционирования.