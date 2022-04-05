Надеюсь на эвакуацию убитых и раненых защитников Мариуполя – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на вывоз из Мариуполя, который пытаются захватить российские оккупанты и пророссийские боевики, раненых и тел погибших защитников города. Об этом он рассказал сегодня, 5 апреля, во время всеукраинского телемарафона.
По его словам, Турция согласилась на кораблях вывезти раненых и погибших защитников Мариуполя. Для этого их вначале должны доставить в Бердянск.
Зеленский подчеркнул, что сейчас последнее слово осталось за президентом РФ Владимиром Путиным. Он должен дать или не дать соответствующее разрешение.
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Напомним, что уже больше месяца продолжается оборона Мариуполя бойцами ВСУ и Сил территориальной обороны. Российским оккупантам и пророссийским боевикам удалось окружить город и занять его пригороды, однако центральные районы до сих пор защищают украинские бойцы.
Напомним, ранее стало известно, что российские войска обстреляли Николаев запрещенными кассетными боеприпасами.
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