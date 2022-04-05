Зеленский объяснил, почему Лукашенко прямо не воюет с Украиной

Об этом он рассказал во время всеукраинского телемарафона.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко не стал открыто участвовать в войне на стороне России против Украины из-за того, что белорусы против этого. Об этом он рассказал сегодня, 5 апреля, во время всеукраинского телемарафона.

"Мы видим, что он (Лукашенко – ред.) какие-то шаги предпринимал для того, чтобы не вступить полностью в войну. Не факт, что не вступит... Но, тем не менее, ему нужно смотреть на свой народ. И народ Беларуси против войны с Украиной", - сказал Зеленский.

Отметим, что Беларусь открыто не участвует на стороне России в войне против Украины. Однако, Лукашенко предоставил белорусскую территорию для размещения российских войск. С территории Беларуси российские войска несколько раз обстреливали Украину.

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Украина и Запад считает Беларусь помощником Кремля, поэтому против нее тоже ввели экономические санкции.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что с Россией нужно продолжать вести переговоры, несмотря на военные преступления российских оккупационных войск, так как нет другого выхода, хотя это и будет вызовом.

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