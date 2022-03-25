Лукашенко назвал условие для вступление в войну против Украины

В это же время он уверяет, что у Беларуси нет планов принимать участие в боевых действиях.

Глава Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, при котором страна может вступить в войну против Украины. Его слова передают белорусские СМИ.

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"Нас в войну можно втянуть только одним способом: если против нас начнется агрессия, если против нас начнут воевать. Поэтому я держу ухо востро", — сказал Лукашенко.

По словам политика, когда он читает сообщения о возможности нападения Беларуси на Украину, то сразу вызывает военных и требует от них доклада об обстановке на западе и северо-западе, о работе разведке и состоянии мобилизации средств.

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В это же время Лукашенко уверяет, что у Беларуси нет планов воевать против Украины, мол он говорил об этом "тысячу двадцать раз". Белорусы не принимают войну "генетически", но якобы проводится информационная война, на которую нужно реагировать спокойно и отвечать хорошо.

Вместе с этим политик заявляет, что белорусская оппозиция уже создает добровольческие отряды, которые будут участвовать в войне на украинской территории.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко заговорил о блокировке YouTube и соцсетей.

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