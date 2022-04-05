На Изюмском направлении ВСУ применили российский "Солнцепек" против врага

Украинские защитники смогли забрать мощное оружие оккупантов в рабочем состоянии.

Пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в Фейсбуке о позитивных новостях с фронта. На Изюмском направлении ВСУ отразили атаку рашистов их же мощным оружием.

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Братчук рассказал, что украинские защитники впервые применили российское мощное оружие - ТОС-1А "Солнцепек" против "хозяев".

Пресс-секретарь поддержал Вооруженные силы Украины, а также отметил, что боекомплект и заряжающая машина к тяжелой огнеметной системе есть.

Ранее мы писали, что в Кремле заявили о новой цели России по отношению к Украине. Осознавая, что им не удалось встретить поддержку украинцев и оккупировать страну за три дня, подданный Путина Дмитрий Медведев сообщил, что теперь они хотят "изменить сознание украинцев". По мнению верхушки РФ, украинцы "молились" 30 лет на Третий рейх.