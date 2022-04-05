В Кремле заявили, что цель России – изменить сознание украинцев

РФ продолжает цинично отнекиваться от геноцида украинцев в Киевской области.

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев поддерживает риторику Кремля о том, что якобы они не причастны к "Бучанской резне". Подданый Путина заявляет, что снимки из Бучи и Мариуполя - это фейк. Также Медведев назвал главные цели России по отношению к Украине. И это уже не "спасение" или "демилитаризация". Об этом пишет прокремлевское медиа "РИА Новости".

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Медведев заявил, что главная цель оккупантов - изменить сознание украинцев. Политик считает, что украинцы молятся на Третий рейх, поэтому якобы "Украину постигнет его же судьба".

"Нынешний украинский радикал тоже вырос за ученической скамьей. В красивых вышиваночках и с мыслями о ненависти ко всему русскому. Вместо того, чтобы гордится совместными достижениями предков, с 1991 года "на коленке" писалась псевдоистория украинской государственности," - сказал Медведев.

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Однако в Кремле уже в открытую говорят, что взять Украину за три дня не вышло, так как украинцы их тут не ждали. Теперь они мечтают построить некую "открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока".

"Президент России Владимир Путин твёрдо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока", – подытожил политик.

Ранее мы писали, что спасатели Черниговщины показали истинное лицо рашистских "освободителей". У солдат РФ нет никакого сострадания к женщинам, детям и животным. На освобожденных территориях спасатели из ГСЧС обнаружили расстрелянных коров и собак, а также снаряды практически во всех погребах и других гражданских помещениях.