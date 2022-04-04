Убегал 10 км, пока не поймали: Под Изюмом в плен попал сбитый летчик

В руках ВСУ оказался опытный пилот, совершивший более полусотни боевых вылетов, в том числе – 15 в Украине

В воскресенье, 3 апреля, возле Изюма в Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель Су-35С. Его пилот успешно катапультировался и пытался сбежать, но через 10 км от места приземления его задержали. Об этом рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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По его данным, сбитый самолет числился в составе 159 истребительного авиаполка ВКС РФ, который базируется в Карелии. Истребитель пилотировал майор Сергей Ермалов.

"Ермалов пытался скрыться и ушел с места падения самолета более чем на 10 км. Однако подразделения 24 бригады, батальона НГУ им. Кульчицкого, местной теробороны и 81 бригады организовали масштабные поиски, в результате расчет зенитчиков 81 бригады задержал преступника", – рассказал Бутусов.

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На допросе российский летчик рассказал, что совершил множество боевых вылетов – 15 в Украине и 40 в Сирии.

"В вылете, в котором он был сбит, выполнял задачу по поиску украинских средств ПВО и в определенном смысле задачу выполнил: нашел, что хотел", – отметил журналист.

На допросе также выяснилось, что сбитый самолет был оснащен по последнему слову техники. В частности, на нем была установлена станция радиоэлектронного противодействия "Хибины", радар "Ирбис", оптико-локационная станция ОЛС-35.

Напомним, по данным Генштаба, Россия уже потеряла в Украине около 18 300 солдат. Также украинские бойцы подбили и сожгли 647 танков и 1844 боевых бронированных машин.

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