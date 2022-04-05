СБУ обвиняют руководителя Николаевской окружной прокуратуры в госизмене

Изменщик родины передавал оккупантам стратегически важную информацию о ситуации в области.

Служба безопасности Украины подозревает руководителя Николаевской окружной прокуратуры в государственной измене. По информации портала Преступности.НЕТ, задержанный - Геннадий Герман. Он руководил прокуратурой с марта 2021 года

Читайте также: Генерал-майор СБУ пытался незаконно попасть в Венгрию

В ходе спецоперации правоохранителя задержали и объявили о подозрении по ст. 111 Криминального кодекса Украины. Как сообщают в СБУ, у них есть доказательства сотрудничества руководителя прокуратуры с представителями силовых структур России. Чтобы отвести от себя подозрения, он использовал посредника.

Изменщик передавал информацию об оперативной обстановке в Николаеве и области, погибших военных и гражданских, пленных и места их удерживания, результаты обстрелов Николаева, а также суточные пароли на блокпостах.

Чтобы поймать преступника, украинские спецслужбы передали фигуранту фейковые списки погибших военных ВСУ через подставное лицо. Через несколько дней данные списки были у российского представителя, за которым СБУ также следила.

Во время обыска у Германа были изъяты телефон, компьютерная техника и флешки, на которых хранятся доказательства его противоправной деятельности. На допросе изменщик признал свою вину и дал соответствующие показания.

Ранее мы писали, что на Изюмском направлении украинские защитники ударили по врагу его же "Солнцепеком". ВСУ смогли забрать мощное оружие оккупантов в рабочем состоянии.