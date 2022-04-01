Генерал-майор СБУ пытался незаконно попасть в Венгрию

Военный в запасе хотел сбежать заграницу, чтобы не служить.

Генерал-майор СБУ пытался уехать в Венгрию, чтобы не служить. / ГБР

Во время незаконной попытки пересечения границы Украины с Венгрией был задержан генерал-майор СБУ в запасе. Мужчина пытался выехать из Закарпатской области, чтобы избежать призыва. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Генерал-майор в запасе, призывного возраста, подделал документы, чтобы проехать через пункт пропуска "Тиса". На границе мужчина предоставил фальшивую справку о том, что якобы непригоден к прохождению службы. Военный даже "понизил" себя в звании.

По данному факту следователи Территориального управления ГБР во Львове внесли сведения ЕРДР согласно ч.4 статьи 358 Уголовного Кодекса Украины - "Подделка документов, печаток, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печаток, штампов".

Ранее мы писали, что на сайте Верховной Рады Украины появился законопроект об изменении гимна Украины. Инициаторами выступили депутаты партии "Слуга народа" Иван Юнаков и Георгий Мазурашу.