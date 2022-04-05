Украинские защитники ликвидировали новейший ударный вертолет РФ - видео

Бойцы 95 бригады сбили вражеский самолет ПТРК "Стугна".

Украинские защитники из 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали новейший ударный вертолет РФ Ка-52. Об этом рассказал, а также показал видео с уничтожением судна заместитель командира 95 ОДШБр Юрий Кошевенко в Фейсбуке.

Бойцы сбили российский самолет с помощью ракеты противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

Стоит отметить, что ракеты в "Стугне" управляемые. Из-за этого выстрел делается намного сложнее, чем из Javelin, NLAW и другого самонаводного оружия.

Ранее мы писали, что на Изюмском направлении ВСУ впервые ударили по врагу из его же "Солнцепека". Вражеская техника, которая в рабочем состоянии и которая оказывается в руках украинских защитников, отдается на вооружение армии Украины.