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Украинские защитники ликвидировали новейший ударный вертолет РФ - видео

Бойцы 95 бригады сбили вражеский самолет ПТРК "Стугна".
Украинские защитники ликвидировали новейший ударный вертолет РФ - видео
Ка-52 иллюстративное фото. / post1.su

Украинские защитники из 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали новейший ударный вертолет РФ Ка-52. Об этом рассказал, а также показал видео с уничтожением судна заместитель командира 95 ОДШБр Юрий Кошевенко в Фейсбуке. 

Бойцы сбили российский самолет с помощью ракеты противотанкового ракетного комплекса "Стугна". 

Стоит отметить, что ракеты в "Стугне" управляемые. Из-за этого выстрел делается намного сложнее, чем из Javelin, NLAW и другого самонаводного оружия.

Ранее мы писали, что на Изюмском направлении ВСУ впервые ударили по врагу из его же "Солнцепека". Вражеская техника, которая в рабочем состоянии и которая оказывается в руках украинских защитников, отдается на вооружение армии Украины. 

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