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Оккупанты принудительно вывозят жителей Изюма в РФ – омбудсмен

Военные РФ создали несколько фильтрационных лагерей и коридоров, через которые депортирует украинских граждан в РФ.
 |  Автор: Виталий Кулак
Оккупанты принудительно вывозят жителей Изюма в РФ – омбудсмен
Людмила Денисова / facebook.com/denisovaombudsman

Российские оккупанты принудительно вывозят жителей временно оккупированного города Изюм (Харьковская область) в Россию. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, оккупанты создали несколько фильтрационных лагерей и коридоров, через которые депортирует украинских граждан в РФ.

Денисова подчеркнула, что депортация мирных жителей является преступлением против человечности и военным преступлением.

Нужно отметить, что в районе Изюма до сих пор продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Противник для улучшения движения в сторону Сиверского Донца и обеспечения перехода через него восстановил мост в городе Изюм.

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Российские войска продолжают блокировать Харьков. Они ежедневно обстреливают город, разрушая и повреждая жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска обстреляли Николаев запрещенными кассетными боеприпасами.

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