"Били прикладами, держали в яме": Денисова рассказала о пережитом украинскими военными в плену РФ

Украинские военнослужащие рассказали о негуманном отношении россиян, которые взяли их в плен. ВС РФ всячески нарушает Женевскую конвенцию.

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала о показаниях украинских военнослужащих, которые вернулись домой из российского плена. То, что они делали с украинцами, - нарушение Женевских конвенций о поведении с военнопленными. Об этом политик рассказала в Фейсбуке.

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Военные рассказали о пережитом в плену: их держали в поле, яме, гараже. Периодически выводили по одному, били прикладом от автомата, стреляли возле ушей и запугивали.

Пленных пограничников с острова Змеиный, которых увезли в аннексированный Севастополь, пропагандисты пытались использовать, чтобы рассказать о якобы гуманной власти РФ, которая доставила военных домой. Вместо этого их увезли в неизвестном направлении и поселили в палатках, когда на улице температура минус 20 градусов. В результате у большинства мужчин обморожение конечностей. На них морально давили, во время прогулок во дворе спускали собаку.

Денисова подчеркнула, что вышеупомянутые действия со стороны РФ является нарушением 13 статьи Женевской конвенции, в которой акцентируется на гуманном отношении с военнопленными. Помимо этого, военные всегда должны быть защищенными от актов насилия и запугивания, а также от обид и интереса публики.

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Украинцев по несколько дней морили голодом, что является нарушением статьи 26 Женевской конвенции.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения РФ в Украину и экспертную комиссию, созданную странами-участниками ОБСЕ в соответствии к Московскому механизму, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины," - обратилась омбудсмен.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия подтверждает, что зверские убийства в Киевской области - дело рук рашисткой армии. В то время как Кремль пытается "откреститься" от массовых убийств украинского народа.