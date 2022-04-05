Путин будет делать победу внутри РФ, так как нет сил наступать на Украину - Арестович

Алексей Арестович рассказал коротко о ситуации во всех регионах Украины.

Алексей Арестович спрогнозировал, как Путин будет скрывать перед россиянами проигрыш в Украине. / ВВС Украина

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал в специальном интервью Татьяне Поповой об обстановке в областях на 41 день полномасштабной войны. Также не обошлось без прогнозов на ближайшие дни.

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По словам политика, у РФ нет сил для наступления на территории Украины. Поэтому Путин будет делать победу внутри своей страны. Также Алексей прогнозирует, что будет в случае применения тактического ядерного оружия. Советник главы ОП считает, что это не дает никаких преимуществ россиянам, кроме последующих санкций и изоляции РФ.

В Волынской области крайне низкая вероятность наступления войск Беларуси.

В Ровенской, Житомирской области нет оккупационных войск, однако сохраняется опасность регулярных ракетных ударов до конца войны. В Николаевской области противника нет. В Черниговской области враг пытался сделать второй Мариуполь, однако сейчас в Чернигове находится только артиллерия РФ. В Сумах бойцы ТрО остановили элитные танковые дивизии ВС РФ.

В Киевской области пограничники и армия вышли на границу. Чернобыльская зона отчуждения освобождена.

Арестович сообщил, что Харьков россиянам не взять. В оккупированном Изюме Харьковской области пока пауза.

В Запорожской области идут тактические действия. В Херсонской - оккупанты находятся в обороне и готовятся сдать и выйти из Херсона.

Ситуация в Одесской области: Приднестровская армия - не угроза для ВСУ.

Сложная ситуация в Донецкой и Луганской областях. В Мариуполе идут тяжелые уличные бои, однако наступление россиян застопорилось. На других территориях Донеччины - тактическая возня. 75% Луганщины находятся под оккупацией. 25% удерживаются окруженными с трех сторон ВСУ в героических боях.

Алексей Арестович отмечает, что геноцид украинцев в Киевской области с большой вероятностью присутствует на всех оккупированных территориях. Поэтому западным странам больше нельзя оставаться нейтральными к просьбам украинцев о поставке тяжелого вооружения Украине.

Ранее мы писали, что украинские военные ударили по оккупантам их же мощным оружием. На Изюмском направлении ВСУ применили вражеский "Солнцепек".