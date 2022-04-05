Украина вернула контроль на участке границы возле ЧАЭС

Российские оккупанты ушли из Чернобыльской АЭС в конце марта.

Украинские пограничники восстановили контроль на участке границы в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила ГПС Украины.

В сообщении говорится, что украинские пограничники полностью контролируют ситуацию на участке границы в Чернобыльской зоне.

Напомним, российские оккупационные войска захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля, то есть в первый день своего полномасштабного вторжения в Украину.

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Из-за оккупантов не было возможности провести на ЧАЭС ремонтные работы после того, как на станции пропало электроэнергия. Это грозило новой ядерной катастрофой. К счастью, катастрофы удалось избежать. ЧАЭС подключили к резервным дизель-генераторам, которые обеспечили энергию на 48 часов. За это время поломка была устранена.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска обстреляли Николаев запрещенными кассетными боеприпасами.

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