Гуманитарные коридоры 7 апреля: Названы маршруты

В четверг будут действовать гуманитарные коридоры, по которым мирное население может покинуть районы боевых действий.

В Украине в четверг, 7 апреля, будут действовать 10 гуманитарных коридоров, по которым мирное население может покинуть районы боевых действий в Луганской и Донецкой областях, а также временно оккупированную территорию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.

В частности, сегодня в Донецкой области жители Мариуполя смогут на собственном транспорте выехать в Запорожье.

В Запорожской области жители временно оккупированных Бердянска, Токмака и Мелитополя на собственном транспорте или на автобусах могут выехать в Запорожье, а Энергодара – на собственном транспорте в Запорожье.

В Луганской области жители Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного могут выехать в Бахмут.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты планируют в ближайшие дни начать новое наступление в Луганской и Донецкой областях. Они пытаются выйти к административным границам этих регионов.

Ранее Ирина Верещук призвала активней эвакуироваться жителей трех областей.

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