Обязательную эвакуацию могут расширить, – Верещук

Сейчас эта норма действует лишь для жителей Донецкой области, напомнила она.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что обязательную эвакуацию могут расширить еще на некоторые области. Ее слова прозвучали на брифинге.

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Верещук напоминает, что обязательная эвакуация действует лишь в Донецкой области. Однако прогнозы указывают, что она будет и в других регионах.

Ситуация продолжает ухудшаться, а с наступлением отопительного периода она точно ухудшится. Предоставление тепла через теплосети будет сильно затруднено, отметила политик.

"Мы понимаем, что делает враг и прогнозируем, что его усилия вывести из строя теплоцентрали, критические объекты будут вероятно объектами их атак. Мы понимаем, что не все из них удастся отремонтировать и понимаем, что часть городов и сел Запорожской, Херсонской, Харьковской областей может остаться без средств к жизни: отопления, света", – сказала она.

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По словам Верещук, даже существующие сейчас сети, например, только электрические, не выдержат нагрузку. Это рассматривается.

Отмечается, что за 10 дней августа Донетчину покинули 3 908 человек, из которых 777 являются детьми. Из Херсонской области выехали 5 тыс человек, в основном дети с женщинами, из Запорожской области – 5 123 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области.

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