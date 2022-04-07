В Кременчуге задержали экс-милиционера за помощь оккупантам

Он за денежное вознаграждение сообщал российским оккупантам координаты ВСУ.

В Кременчуге (Полтавская область) правоохранители задержали ранее судимого 43-летнего бывшего милиционера, который оказывал помощь российским оккупантам. Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Установлено, что задержанный за денежное вознаграждение сообщал российским оккупантам координаты расположения подразделений ВСУ. Во время обыска он выкинул один из телефонов. В нем обнаружены смс-сообщения, в которых фигурант за денежное вознаграждение обещает сбросить координаты мест расположения Вооруженных сил Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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Напомним, ранее в Киеве обезвредили группу информаторов спецслужб РФ. В ее состав входили участники одной из пророссийских общественных организаций.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua