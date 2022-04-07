Венгрия поощряет РФ к новым зверствам против украинцев – МИД

Украинский МИД жестко раскритиковал позицию Будапешта

Готовность Венгрии платить за российский газ рублями указывает на поддержку политики Кремля и недружественную позицию Будапешта по отношению к Украине. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

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Он отметил, что на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах правящая партия Венгрии построила свою предвыборную кампанию на запугивании населения угрозой распространения агрессии России на венгерскую территорию. При этом после выборов власти Венгрии сразу стали помогать Кремлю в его агрессии против Украины, цивилизованного мира и христианских ценностей, говорит Николенко.

"Нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность РФ за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах означает сознательно укреплять чувство безнаказанности России и поощрять ее к новым зверствам против украинцев", - отметил спикер МИД.

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Также Николенко назвал "циничными" предложения провести мирные переговоры Украины и России в Будапеште. По его мнению, если Венгрия хочет помочь закончить войну в Украине, то Будапешт должен перестать рушить единство Евросоюза и поддержать все новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь и не финансировать российскую военную машину.

"Перейти на правильную сторону истории никогда не поздно", - подчеркнул Николенко.

Напомним, накануне премьер Орбан заявил, что Венгрия согласна платить за российский газ в рублях. Премьер-министр Венгрии также пригласил Зеленского и Путина для прямых переговоров в его стране.

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