В Запорожской области россияне устроили перепись мужчин
На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне устроили перепись мужчин. Об это сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров во время включения в эфире единого телемарафона.
Читайте также: Оккупанты пытаются сорвать посевную – мэр МелитополяФедоров отметил, что повесток пока не раздают. Однако власти области предполагают, что мужчин хотят принудить воевать в рядах оккупационной армии.
"Четыре дня назад в Васильевке оккупанты начали высаживать мужчин на блокпосту. Началась перепись мужского населения, повестки им не вручаются, но все к тому идет. Они их будут пускать как живую силу, они не будут им доверять, но им это необходимо, потому что у них огромная демотивация, они не могут справляться с нашими Вооруженными силами, с нашим духом, поэтому они это делают," - подчеркнул мэр Мелитополя.
Читайте также: Макрон встретился с мэром МелитополяФедоров также рассказал, что коллаборанты мародерствуют наравне с россиянами.
Стоит отметить, что враг не выпускает из Мелитополя людей. Оккупанты разрешают эвакуироваться только в аннексированный Крым.
Ранее мы писали, что Арестович рассказал о новостях с фронта. Политик сообщил, что противник наступает на 2,5 направлений из девяти: зона ООС, Донецкая и Луганская области, Мариуполь. В Херсонской области россияне уже обороняются, а не наступают.