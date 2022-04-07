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В Запорожской области россияне устроили перепись мужчин

Мэр Мелитополя предположил, что украинцев будут хотят принудить воевать на стороне оккупантов.
В Запорожской области россияне устроили перепись мужчин
В Запорожской области россияне переписывают мужское население. / donpress.com

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне устроили перепись мужчин. Об это сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров во время включения в эфире единого телемарафона. 

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Федоров отметил, что повесток пока не раздают. Однако власти области предполагают, что мужчин хотят принудить воевать в рядах оккупационной армии. 

"Четыре дня назад в Васильевке оккупанты начали высаживать мужчин на блокпосту. Началась перепись мужского населения, повестки им не вручаются, но все к тому идет. Они их будут пускать как живую силу, они не будут им доверять, но им это необходимо, потому что у них огромная демотивация, они не могут справляться с нашими Вооруженными силами, с нашим духом, поэтому они это делают," - подчеркнул мэр Мелитополя. 

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Федоров также рассказал, что коллаборанты мародерствуют наравне с россиянами.

Стоит отметить, что враг не выпускает из Мелитополя людей. Оккупанты разрешают эвакуироваться только в аннексированный Крым. 

Ранее мы писали, что Арестович рассказал о новостях с фронта. Политик сообщил, что противник наступает на 2,5 направлений из девяти: зона ООС, Донецкая и Луганская области, Мариуполь. В Херсонской области россияне уже обороняются, а не наступают.

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