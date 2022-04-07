В Запорожской области россияне устроили перепись мужчин

Мэр Мелитополя предположил, что украинцев будут хотят принудить воевать на стороне оккупантов.

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне устроили перепись мужчин. Об это сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров во время включения в эфире единого телемарафона.

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Федоров отметил, что повесток пока не раздают. Однако власти области предполагают, что мужчин хотят принудить воевать в рядах оккупационной армии.

"Четыре дня назад в Васильевке оккупанты начали высаживать мужчин на блокпосту. Началась перепись мужского населения, повестки им не вручаются, но все к тому идет. Они их будут пускать как живую силу, они не будут им доверять, но им это необходимо, потому что у них огромная демотивация, они не могут справляться с нашими Вооруженными силами, с нашим духом, поэтому они это делают," - подчеркнул мэр Мелитополя.

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Федоров также рассказал, что коллаборанты мародерствуют наравне с россиянами.

Стоит отметить, что враг не выпускает из Мелитополя людей. Оккупанты разрешают эвакуироваться только в аннексированный Крым.

Ранее мы писали, что Арестович рассказал о новостях с фронта. Политик сообщил, что противник наступает на 2,5 направлений из девяти: зона ООС, Донецкая и Луганская области, Мариуполь. В Херсонской области россияне уже обороняются, а не наступают.