ВС РФ насилуют несовершеннолетних украинок и едят собак

Служба безопасности Украины продолжает публиковать перехваты разговоров россиян, которые демонстрируют их реальные намерения в "спасательной" войне.

Российские оккупанты с каждым днем демонстрируют свою бесчеловечность и безжалостность. Из перехваченных телефонных разговоров СБУ стало известно, что вояки ВС РФ делятся с семьями, что насилуют несовершеннолетних украинок и едят собак.

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Российский солдат рассказывает жене, как три танкиста изнасиловали 16-летнюю девушку. Российская женщина, похоже, получила от этой новости какое-то удовлетворение, так как новость ее развеселила.

Другой рашист рассказывает отцу, что позавчера они съели алабая, так как "хочется мяса". На удивленный вопрос родителя, почему они едят собак, тот спокойно заявил, что сухпайки есть, но хочется мяса, а кур с гусями уже всех поворовали.

К слову, российский отец высказал свое отвращение: "Бл*, армия наша. Вообще охренеть…".

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Россияне показывают, что пришли сюда явно не с "благими" намерениями, как заявляют в Кремле. Они пытаются стереть украинские населенные пункты, устраивают настоящий геноцид украинского народа и ведут абсолютно аморальный образ жизни на территории Украины - воруют, насилуют и убивают.

Ранее мы писали, что российские жены поддерживают мародерства своих рашистов, делая "заказ", что привезти домой из украинских домов. Например, дочери ноутбук, кроссовки и футболки, которые "не бывают лишними". Женщина апеллирует тем, что "какой русский человек ничего не украдет".