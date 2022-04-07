В оккупированном Крыму мужчин насильно доставляют в военкоматы

Оккупационные власти в Крыму решили ускорить привлечение местных жителей в ряды оккупационных российских войск.

Во временно оккупированном Крыму вместо выдачи повесток военные патрули оккупантов прямо с улицы насильно доставляют мужчин призывного возраста в военкоматы. Об этом в Facebook рассказала украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

Она подчеркнула, что оккупационные власти в Крыму решили ускорить привлечение местных жителей в ряды оккупационных российских войск. Для этого они запретили выезжать с полуострова мужчинам призывного возраста. Все транспортные средства тщательно проверяют.

Кроме того, вместо выдачи повесток военные патрули оккупантов насильно доставляют мужчин призывного возраста в военкоматы.

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Денисова отметила, что такие действия оккупантов нарушают Женевскую конвенцию, которую подписала и Россия.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 7 апреля 2022 года российские оккупационные войска потеряли в Украине около 18 900 человек.

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