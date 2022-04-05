Зеленский объяснил, зачем предложил обсуждать Крым 15 лет

Президент сомневается, что россияне согласятся на данное предложение

Предложение начать обсуждение статуса Крыма в течении 10-15 лет было одним из форматов дипломатического решения крымской проблемы, чтобы не решать все российско-украинские проблемы одним пакетом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в общении с украинскими журналистами в рамках всеукраинского телемарафона.

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"10-15 лет – это некоторый формат предложения со стороны Украины и столько же процентов, что Россия на это согласится. 10-15 это не о том, чтобы не поднимать эту тему. Это договоренность сторон, которые в течение 10 лет стороны должны решить вопрос Крыма дипломатическим путем", - заявил он.

По словам президента, данное предложение – это возможность отложить крымский вопрос и не решать его прямо сейчас.

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"Потому что решать все споры пакетно или завершать войну сложно, и я думаю, что маловероятно. Некоторые вещи с танками или ракетами невозможно даже для общества. Никто тебя не услышит, и это правильно. Поэтому я считаю, что это сильная позиция, если дипломатический путь это можно решить за 10-15 лет. Это не компромисс, его и близко нет, это запросная позиция, но главное предложение "уходите с нашей территории", - заявил президент.

Напомним, Зеленский считает, что вступления Украины в НАТО не будет. Президент отметил, что если Альянс предложит, то Украина вступит.

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