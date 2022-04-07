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Жителей пригородов Мариуполя заставляют воевать за оккупантов - Денисова

В пригородах Мариуполя российские оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию мужчин.
 |  Автор: Виталий Кулак
Жителей пригородов Мариуполя заставляют воевать за оккупантов - Денисова
Людмила Денисова / facebook.com/denisovaombudsman

В пригородах Мариуполя, которые временно захватили российские оккупационные войска, оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию мужчин. Об этом в Facebook проинформировала украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным, мобилизованных жителей Мариуполя российские оккупанты планируют использовать в качестве так называемого "пушечного мяса" для прикрытия оккупантов и пророссийских боевиков.

Денисова подчеркнула, что в некоторых городах, временно захваченных российскими войсками, начинается принудительная мобилизация мужчин. Так, в Васильевке Запорожской области проходит перепись мужского населения.

Омбудсмен отметила, что такие действия оккупантов нарушают ст. 51 Женевской конвенции, которую подписала и Россия.

Напомним, ранее стало известно, что оккупационные власти в Крыму решили ускорить привлечение местных жителей в ряды оккупационных российских войск.

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