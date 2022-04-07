Врагу не нужен город Изюм – губернатор Харьковщины

Россияне пытаются прорваться на Донбасс, Изюм оказался у них на пути

Россию не интересует сам город Изюм в Харьковской области, который они захватили некоторое время назад. Город оказался на пути оккупантов, которые рвутся в сторону Луганской и Донецкой областей. Об этом заявил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов в интервью ICTV.

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По его словам, в самом начале российского вторжения городские власти Изюма успели развести мосты через реку Северский Донец, из-за чего враг застрял на северной половине города и больше месяца не мог переправиться на другой берег.

"Врагу, на самом деле, не нужен сам город Изюм, ему нужно направление, через которое он смог бы переправлять технику в сторону Луганской, Донецкой областей – на те непосредственно территории, рубежи, чтобы усиливать там свое военное присутствие. Конечно, наши Вооруженные силы героически им в этом мешают. Почти каждый день враг там несет потери среди своей авиации, большого количества бронированной техники и живой силы", – сообщил Синегубов.

Напомним, по мнению харьковского губернатора, россияне проиграли битву за Харьков. Залогом победы над РФ являются совместные действия волонтеров и ВСУ.

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