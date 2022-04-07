Россияне проиграли войну за Харьков — глава ОВА
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты уже проиграли войну за Харьков. Это произошло благодаря, в том числе, сотрудничеству фронта и тыла. Об этом сообщает "Факты ICTV".
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Так, политик говорит, что залогом победы над РФ являются совместные действия волонтеров и ВСУ. Даже просто пребывание на родной земле дает украинским военным сил.
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"Могу уверенно сказать — войну за Харьков они проиграли. Харьков — это Украина. Мы уверены в наших Вооруженных силах! Харькову сколько там давали? 72 часа, или 5 часов, чтобы его взять?", - отмечает Синегубов.
По его словам, Харьков, ВСУ, Нацгвардия, Нацполиция и другие подразделения показали свою силу.
Напомним, ранее сообщалось, что россиян отбили на 6-10 км Кременной, что в Луганской области.
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