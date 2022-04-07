Мэр оккупированной Балаклеи уехал в Россию

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Мэр временно оккупированной Балаклеи (Харьковская область) Иван Столбовой, которого подозревают в государственной измене и в пособничестве российским оккупантам, сбежал в Россию. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, Столбовой уехал в РФ вместе со всей своей семьей, после того, как начал сотрудничать с российскими оккупантами.

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Напомним, украинские правоохранители в отношении Столбового открыли уголовное производство. Его подозревают в государственной измене.

Синегубов рассказал, что ему и сотрудникам Харьковской ОВА приходили на телефон сообщения с предложением о сотрудничестве с российскими оккупантами. В ответ оккупантов направляли в "сторону российского корабля".

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские войска продолжают блокировать Харьков, а также пытаются наступать в районе Изюма. Противник пытается полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

Ранее стало известно, что США передали Украине средства защиты, которые могут быть развернуты, если Россия применит химическое и биологическое оружие.

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