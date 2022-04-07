Оккупанты называют войну в Украине "адом" и признают убийства гражданских

В телефонном разговоре солдат РФ жалуется, что про них забыло руководство.

Российские оккупанты жалуются родным о том, что находятся в "аду" в Украине, а также о том, как о них забыло руководство. Об этом стало известно из перехвата телефонного разговора, который оказался в распоряжении СБУ. Ведомство опубликовало запись в Фейсбуке.

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Солдат, отвечая на вопрос собеседницы, где он находится, лаконично отвечает: "В аду". Россиянин заявил, что о них никто не вспоминает. Командование две недели думало, что они погибли.

"Про меня здесь совсем забыли, вообще. Они недели 2 все думали, что мы уже погибли, а мы ездили "Грады»" охраняли," - жалуется солдат.

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Девушка рассказала, что по новостям им говорят о маленьких потерях - меньше тысячи. Солдата это рассмешило, а также он подтвердил наличие срочников и то, что рашисты стреляют по гражданским.

"В первые два дня только с нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут. Но я снайпер, мне в плен нельзя сдаваться. Мы по мирным бьем," - заявил армеец.

Собеседница спросила, чем они питаются. Солдат в ответ рассказал об эпизоде мародерства и что "фронт вообще не двигается", поэтому он не знает, когда вернется.

"Сейчас мы дом заняли, тут гражданские раньше жили. Мы их выгнали нах*й, сидим тут как дурачки, бл*. Что попало едим, никто не спонсирует. Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы," - ответил боевик.

В конце россиянин пообещал по возвращению уволиться, однако с приставкой "если". Если вернется.

Ранее мы писали, что Лукашенко заявил, что Беларусь провела "спецоперацию" в Украине. Непризнанный президент впервые признал, что их войска были или до сих пор присутствуют на территории Украины.