Лукашенко подтвердил участие Беларуси в войне в Украине

Президент заявил, что они провели "спецоперацию" по спасению своих граждан.

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые подтвердил участие их страны в войне против Украины. В Украине идет 43 день с полномасштабного вторжения России на украинскую землю. Оккупанты выпускают ракеты не только с моря и своей территории, но и с территории "друзей" - Беларуси. Лукашенко отнекивался, заявляя, что их войск в Украине нет и им не за чем вступать в эту войну, так как "Россия справится".

Однако новое заявление нелегитимного президента опровергает его ранние высказывания. На заседании Совета безопасности Лукашенко сообщил о проведенной Беларусью "спецоперации" по освобождению своих граждан в Украине. Об этом пишет БелТА.

"Дошло до того, что они начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили," - заявил беларусский лидер.

О подробностях "спецоперации" он не рассказал, однако приставил к наградам всех, кто воевал в Украине. Такое поручение Лукашенко дал председателю Комитета государственной безопасности страны Ивану Тертелю.

"Блестяще провели, даже вы не заметили. Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия, что, если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют. Ведь и здесь немало во главе с послом украинцев, мы же к ним относимся по закону, по-человечески. Но это уже не та ситуация. Поэтому: вели себя скверно, мы вынуждены были реагировать," - заявил президент Беларуси.

Ранее мы писали, что Лавров обвинил Украину в "провокациях" по поводу нового проекта соглашения. По словам главы МИД, Россия будет продвигать свой проект соглашения на переговорах с Украиной.