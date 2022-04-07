Боевики в упор расстреляли лодку с людьми на Каховском водохранилище

В результате погибли трое взрослых и ребенок.

Группа людей пыталась эвакуироваться из поселка Первомаевка Херсонской области лодкой по Каховскому водохранилищу. Российские боевики в упор расстреляли судно, на котором находили 14 человек, из которых трое - это дети. О зверском эпизоде рашистов рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

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Расстрелянную лодку прибило к берегу поселка Марьинское Днепропетровской области. Как сообщают в МВД, россияне обстреляли артиллерийским огнем и "Градами" на расстоянии 70 метров. На месте погибли трое взрослых и ребенок 2009 года рождения. Одна из убитых - адвокат, ее удостоверение было найдено рядом с телом.

Россияне накрыли артиллерией и "Градами" лодку с гражданскими на расстоянии 70 метров. / Геращенко / Телеграм

Россияне накрыли артиллерией и "Градами" лодку с гражданскими на расстоянии 70 метров. / Геращенко / Телеграм

Россияне накрыли артиллерией и "Градами" лодку с гражданскими на расстоянии 70 метров. / Геращенко / Телеграм

Остальные 10 человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, их доставили в больницу.

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Российские боевики обстреляли лодку с мирными жителями, которые хотели спастись. Рашисты в очередной раз доказали, они пришли в Украину, чтобы сотворить геноцид украинского народа.

Россияне накрыли артиллерией и "Градами" лодку с гражданскими на расстоянии 70 метров. / Геращенко / Телеграм

Россияне накрыли артиллерией и "Градами" лодку с гражданскими на расстоянии 70 метров. / Геращенко / Телеграм

Россияне накрыли артиллерией и "Градами" лодку с гражданскими на расстоянии 70 метров. / Геращенко / Телеграм

Россияне накрыли артиллерией и "Градами" лодку с гражданскими на расстоянии 70 метров. / Геращенко / Телеграм

Ранее мы писали, что российские солдаты жалуются близким, что их бросило командование без спонсорства и внимания. Они признают, что стреляют по гражданским и выгоняют мирных жителей из их домов, чтобы засесть в них от "ада" войны.